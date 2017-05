Helikopterbeelden moeten helpen in onderzoek naar mishandelde vrouw Bossche Broek

Onderzoek naar beschieting van Bossche woning bijna klaar

16:50 DEN BOSCH - De politie is nog steeds bezig met onderzoek naar de beschieting van een woning aan de Stapelen in Den Bosch. ,,We verwachten het onderzoek binnen enkele dagen af te ronden. We doen er nu verder geen uitspraken over'', aldus een woordvoerster van de politie dinsdagmiddag.