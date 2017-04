Herdenkingsdienst Den Bosch 4 mei met inleiding Rombouts

In Rosmalen houdt het Rodenborch College vanaf 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst in de Sint-Lambertuskerk. Docenten en leerlingen verzorgen verschillende bijdragen, Sint-Cecillia verzorgt de muziek en het gilde is aanwezig. Na de herdenking is de kranslegging bij het monument aan de Schoolstraat en is er een stille tocht naar de kapel Vennehof.

De herdenking bij het monument aan de Grintweg in Kruisstraat begint om 17.00 uur. De herdenkingsdienst in de Protestantse Kerk in Engelen begint om 19.30 uur, daarna is de kranslegging bij het oorlogsmonument aan de Achterstraat. In Empel vertrekt om 19.30 uur vanaf de Empelsedijk, onder het viaduct bij de A2, de stille tocht naar het oorlogsmonument. In Vinkel is er vanaf 19.15 uur een dienst in de parochiekerk en daarna de kranslegging.