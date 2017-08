Het kan gaan stinken in Engelen en Maaspoort, nu renovatie van waterzuivering vordert

'Een rotte eierlucht'. Mooier kan Antoine van Geffen, projectmanager renovatie voor Waterschap Aa en Maas het niet maken. Het is die lucht die bewoners van delen van Engelen en de Maaspoort tussen half september en maart volgend jaar kunnen gaan ruiken. Maar, zo benadrukt Van Geffen ook maar direct, de dagen dat dit voorkomt zullen vermoedelijk beperkt zijn, want wind, regen, temperatuur en luchtvochtigheid zijn allemaal van invloed op de verspreiding van de geur. Van Geffen: ,,Eigenlijk gaan inwoners het vooral ruiken bij warm weer en als de wind in de verkeerde richting staat." Maar een inschatting maken hoe vaak en wanneer, dat is eigenlijk niet te doen, zo geeft hij ook aan.

De stank komt doordat het vieze rioolwater tijdelijk wordt opgeslagen in een tank zonder koepel. De twee tanks mét koepel die daar normaal voor gebruikt worden, worden namelijk één voor één vervangen, omdat het beton na 40 jaar 24 uur per dag draaien is weggerot.

Monsterklus

Vrijwel de complete waterzuivering uit 1973 wordt over de duur van twee jaar gerenoveerd voor 64 miljoen euro. Een monsterklus, die desondanks gestaag vordert, aldus Van Geffen. Als de renovatie voltooid is, naar verwachting begin 2019, wordt het water in elk geval veel schoner. Er wordt bijvoorbeeld dertig procent meer stikstof uit het water gehaald. Van Geffen: ,,Uiteindelijk hebben we straks dus schoner water en leveren we meer energie."