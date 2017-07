'Het spel is veranderd', Taskforce pakt Brabantse criminelen waar het pijn doet

DEN BOSCH - De Taskforce Brabant Zeeland jaagt de overheid aan in de strijd tegen ondermijning van de samenleving. Maar dat is niet genoeg, vindt directeur Caspar Hermans.

Jarenlang wisten sluwe criminelen het gezag in Brabant een stap voor te blijven. De overheid leek de regie kwijt. Sinds overheidsdiensten de koppen bij elkaar hebben gestoken en (ondermijnende) criminelen niet alleen strafrechtelijk maar ook bestuurlijk de voet dwars zetten, is het gemopper in de onderwereld echter niet meer van de lucht. De Taskforce Brabant Zeeland coördineert en jaagt aan.

Vergunningen

"Het spel is veranderd", benadrukt directeur Caspar Hermans (52) van de taskforce. "Aan celstraffen waren criminelen gewend. Maar ze vinden het heel vervelend dat ze nu ook aanslagen krijgen van de fiscus, dat gemeenten hun panden sluiten en hen vergunningen weigeren. Sommige advocaten en hun cliënten noemen dit treiteren. Ik noem het persistent en creatief handelen. We gebruiken middelen die we vroeger onbenut lieten. We werken slimmer en innovatief."

Sinds 2010 hangt de taskforce boven de overheidsdiensten in Brabant en Zeeland die samen strijden tegen ondermijning. Dat gebeurt in samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), een samenwerkingsverband om informatie te bundelen en uit te wisselen. De drie speerpunten zijn hennepteelt, synthetische drugs en criminele motorbendes. Kwetsbare 'sectoren' die de taskforce maatschappelijk weerbaar wil maken zijn onder meer de vastgoedbranche, financiële dienstverlening, boeren, woonwijken, havens, recreatieparken, bedrijfsterreinen en jongeren.

Belangrijke rol

Burgemeesters spelen volgens Hermans 'een belangrijke rol om de criminele betonrot uit de samenleving te slopen'. "Zo'n Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen is het maatschappelijk gezicht van die aanpak. Steeds meer burgemeesters geloven er nu in. Het aantal sluitingen van drugspanden is in drie jaar verdrievoudigd en alle gemeenten doen inmiddels mee aan de Bibob, de wet om vergunningen te weigeren aan verdachte mensen."

Gewelddadige criminelen verlinken, is dat verstandig? Is dat niet makkelijker gezegd dan gedaan, bijvoorbeeld voor een agrariër die vier intimiderende henneptelers aan de deur krijgt met het dringende 'verzoek' een lege stal te verhuren? "Trap er niet in, zeg ik. Je weet dat het fout zit. En er zijn boeren die resoluut nee zeggen, echte helden. Wij steunen die mensen en lichten boeren voor over de gevaren van ondermijning. Dit doen we samen met de boerenorganisatie ZLTO en dat doen we bij alle kwetsbare mensen."