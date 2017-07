Historische dag voor boeren in Brabant: 'Waar zijn ze mee bezig? Dit is puur boertje pesten!'

De natuurorganisaties zijn blij dat nu eindelijk opgetreden wordt. ,,Brabant is bekend om de bossen, de vennen en de purperen heide. Maar die heide wordt steeds minder paars en steeds stiller,’’ zegt Lars Koreman van Natuurmonumenten. ,,De vogels, vlinders en reptielen staan er slecht voor, doordat op veel plaatsen wel twee of drie keer zoveel stikstof in de natuur komt als toegestaan is.’’



Anderen maken zich vooral zorgen over de gezondheid van bewoners in veedichte gebieden. ,,Het aantal dieren moet echt omlaag’’, stelt GGD-arts Jos van de Sande. ,,De Q-koorts was een laatste waarschuwing, het volgende probleem dient zich alweer aan: hepatitis E. En dan hebben we het nog niet over MRSA, de gevolgen van fijnstof uit stallen voor de longen en vogelgriep die alleen nog maar hoeft over te springen naar de mens. Een omslag is nodig, dit is een prima eerste stap.’’