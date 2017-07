Hoe zuidelijker hoe zwaarder: zoveel kilo bagage nemen Brabanders mee op vakantie

Grootste carrièrestap in zijn leven: wie is Jack Mikkers, de nieuwe burgervader van Den Bosch?

10:46 DEN BOSCH/VELDHOVEN - Het had voor Jack Mikkers (48) niet mooier gekund. In het jaar dat hij één decennium burgemeester is van Veldhoven en twee decennia politiek actief, maakt hij de grootste carrièrestap van zijn leven. Hij verruilt het 'dorp met stadse allure' voor de hoofdstad van Brabant.