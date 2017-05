Honderden euro's verdeeld aan ideeën voor wijk Overlaet in Rosmalen

Voorproefje in Den Bosch van 'allergrootste show ooit' van Armin van Buuren

3 mei DEN BOSCH - Armin van Buuren verzorgt vrijdag 5 en zaterdag 6 mei in de Brabanthallen een voorproefje van The Best of Armin Only. De optredens zijn georganiseerd ter ere van zijn jubileum. Het moet de allergrootste show zijn die hij ooit heeft opgevoerd in zijn 20-jarig bestaan als dj.