Hoogbejaarde (97) overleden na ongeluk met doorrijder in Rosmalen: 'Een legende is niet meer'

,,Zijn boerderij en beestjes waren zijn alles”, weet Jos van Son, wethouder in Den Bosch. ,,Altijd in voor een praatje als ik langs kwam gefietst. En dan slachtoffer worden van een aanrijding met een doorrijder. Bizar!”

Een begrip

Smulders werd zaterdagmiddag op de kruising van de Van Meeuwenstraat met de Deken van Roestellaan in Rosmalen aangereden door een auto. Hij werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto reed door, maar meldde zich later alsnog op het politiebureau.

Smulders leefde in een afgelegen boerderij in Rosmalen met wat koeien en soms de kat van de buren als enige gezelschap. In Rosmalen en omstreken was hij een begrip. ,, Het is helaas echt waar. Een Maliskampse legende is overleden door een triest ongeval”, laat Mieke Heijmans weten op Facebook.