Huis van de Toekomst ademt vooral verleden

Terugkeer betaalautomaat in Vinkel nog onzeker

10:21 VINKEL - Het gaat nog minstens enkeIe weken duren voordat meer bekend is of een betaalautomaat terugkeert in het pand aan de Weerscheut in Vinkel waar op 13 maart een ramkraak werd gepleegd op een Rabobank-vestiging. ,,Er is nader overleg nodig. De betaalautomaat kan terugkeren op dezelfde locatie maar eventueel ook op een andere plaats in Vinkel. Daarover is nog niks te zeggen'', aldus een woordvoerster van de Rabobank.