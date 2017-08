Huizenmarkt in Den Bosch compleet op hol geslagen

IJsbaan veel groter als Bosch Winter Paradice Bosch Winterparadijs opvolgt

14 augustus DEN BOSCH - Een ijsbaan van 600 vierkante meter en twee 40 meter lange glijbanen. Zij vormen de grootste attracties van het Bosch Winter Paradice, dat enkele organisatoren vanaf 7 december tot en met 7 januari wil houden op de Bossche Parade. Het is bedoeld als opvolger van het Bosch Winterparadijs dat is gestopt omdat er onvoldoende financiële steun was.