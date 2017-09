Hulpverleners: 'Veel Brabantse boeren zitten muurvast'

Brabantse pluim voor Bossche en Eindhovense onderzoekers naar duurzame groenten- en fruitproductie

12:24 EINDHOVEN - GrowWise, het tuinbouwonderzoekscentrum van Philips Lighting, is vrijdag door de provincie in het zonnetje gezet. De onderzoekers in Eindhoven werken samen met onder meer de HAS in Den Bosch wereldwijd aan de duurzame productie van groenten en fruit.