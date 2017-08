Huwelijkscadeau ligt jaar lang op bodem Engelermeer: 'Het horloge ging gewoon weer lopen'

Wo 2 aug. Het horloge dat Peter van Ham had gekregen van zijn vrouw Betty tijdens hun bruiloft, zonk voor zijn ogen naar de bodem van het Engelermeer. Na een zoektocht van weken had hij de hoop opgegeven het horloge ooit nog terug te krijgen. Maar een jaar na dato zit het uurwerk weer om zijn arm, en tikt het als vanouds.

Door Bart Gotink

Ongeveer 46 jaar geleden krijgt Peter van Ham van zijn vrouw Betty een horloge van het merk Mido. Op de achterzijde staat de naam van Betty gegraveerd. Als Van Ham in augustus 2016 een rondje zwemt in het Engelermeer, heeft hij het sieraad nog om zijn arm. ,,Plots zag ik wat naar beneden dwarrelen in het water. Ik had direct door dat het mijn horloge was, maar toen ik er achteraan dook, was hij al weg." Hij dook nog enkele keren tot de bodem, maar kon het klokje op drie meter diepte niet meer vinden.

Van Ham gaf de zoektocht niet op, ook omdat hij er niet lekker van sliep 's nachts. Drie weken lang fietste hij vrijwel elke avond naar de plas. Hij ging met een magneet over de bodem en vroeg de brandweer- en amateurduikers om hulp. Iedereen werkte mee, maar het resultaat was er niet. Van Ham: ,,Uit frustratie heb ik daarop het doosje van het horloge in de kliko gegooid. Zo zat was ik er van. Even later had ik spijt en heb ik het doosje toch weer uit de container gevist."

Duiken

Andre Frietman en Peter de Maat duiken voor duikclub van Amicus Aquae vaker in het Engelermeer, als ze eind juli plots iets zien glimmen in het water. Als ze het geglim uit de modder trekken, blijkt het het horloge te zijn. ,,Hier stond 'Betty' op, dus wilden we wel moeite doen om de eigenaar te vinden", vertelt duiker Frietman. Uiteindelijk kon, na het nodige rondbellen, een andere duiker zich de wanhopige Van Ham herinneren, die een jaar eerder wanhopig aan de rand van het meer had gestaan.