'Ik ben geen jongen die een vrouw ziet en denkt: die ga ik verkrachten'

Urban jongeren 'overvallen' Stadskantoor Den Bosch

16:15 DEN BOSCH - Het Stadskantoor aan de Wolvenhoek is vrijdagmiddag 'overvallen' door urban jongeren die namens Dukebox aandacht vroegen voor een nieuwe zelfstandige ruimte. Dat deden ze via een flashmob (een onverwachte openbare actie). De medewerkers op het Stadskantoor konden de actie over het algemeen wel waarderen.