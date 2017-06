'Ik heb er heel veel aan', statushouders blij met cursus om werk te vinden

Twaalf statushouders volgen sinds kort een training genaamd Duizend Kansen. ,,We hebben ons verdiept in hun achtergrond en wat ze graag in Nederland willen doen", zegt Susan Wanders van JCI Quadrivium. ,,De cursisten zijn onder meer getraind door een medewerker van Manpower. Er zijn korte rollenspellen gedaan en sollicitatietips gegeven. Ons doel is ze te laten integreren in de Nederlandse arbeidsmarkt en gemeenschap", zegt Wanders.

Enthousiast

Volgens haar zijn de deelnemers 'razend enthousiast'. Dat geldt in elk geval voor Hilal Moursel. Hij vluchtte twee jaar geleden met zijn vrouw Sanaa (28) vanuit de Syrische havenstad Latakia naar Nederland en kwam in Den Bosch terecht. Wat heeft hij geleerd van de trainingen? ,,Het belangrijkste is dat je een goed netwerk hebt. Het is heel belangrijk mensen bij het kennismaken recht in de ogen te kijken. En je moet een stevige handdruk geven. En daarna moet je niet meer zoveel doen met je handen. In Syrië is het heel gewoon om veel met je handen te bewegen. Maar hier schijnen mensen dat vreemd te vinden."