'Ik mis een stukje van de film'; taakstraf geëist tegen Bossche buschauffeur

Necro Jacques Luyckx: Hij klom er paginagroot in

18 juni ROSMALEN - Als Noord-Hollander drong Jacques Luyckx door tot in de haarvaten van de stad Den Bosch. Laten we beginnen bij het einde van zijn journalistieke carrière bij deze krant. Het is 1994 in het theater Casino waar Luyckx na 28 jaar Brabants Dagblad in stijl afscheid neemt met een debat over de rol van de krant in de stad. De voormalig rijksarchivaris Louis Pirenne neemt het woord en typeert krant en journalist Luyckx zo: ,,Als de krant, zoals de mensen zeggen, een heer is, dan is Jacques Luyckx daar het bewijs van’’.