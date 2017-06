In drie kwartier rondje Den Bosch, Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam met Hyperloop

AMSTERDAM /DEN BOSCH - Hyperloop One zet de vaart erin om al in 2021 de eerste echte 'hyperloopverbindingen' in bedrijf te hebben. Het Amerikaanse bedrijf wil nog dit jaar de eerste publieke test houden met dit supersnelle vervoerssysteem en heeft wereldwijd al tientallen routes op het oog. In Nederland zou het gaan om een route van 429 kilometer die Den Bosch, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam en Lelystad verbindt.

Hier zou het futuristische vervoersmiddel dan drie kwartier over moeten doen. Dinsdag presenteerde Hyperloop One in Amsterdam negen mogelijke Europese routes. Die zijn bedacht door de halvefinalisten van een speciale wedstrijd die het bedrijf had uitgeschreven.

Een hyperloop is een gesloten buis, waar een capsule doorheen schiet. Door lage luchtweerstand kan de capsule hoge snelheden bereiken, van meer dan 1000 kilometer per uur. Ook minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) was bij de presentatie aanwezig. Ze zei ,,enthousiast'' te zijn over de plannen.

Twaalf finalisten

Het idee voor het Nederlandse hyperloopnetwerk komt van een team van scholieren uit Alphen aan den Rijn, bijgestaan door een vader die voor TNO werkt. Uit de Europese voorstellen en 26 andere inzendingen uit de rest van de wereld kiest een jury van Hyperloop One deze zomer twaalf finalisten. Het is de bedoeling dat op een of twee van die routes of op plekken die het bedrijf zelf al op het oog had vervolgens in 2018 of 2019 de eerste bouwwerkzaamheden beginnen.