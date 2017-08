In het Pools tips gevraagd in zaak-Savannah

Failliet Excellent Verspreidingen 'te snel gegroeid'

15 augustus DEN BOSCH - Volgens de toenmalige eigenares is haar Rosmalense bedrijf Excellent Verspreidingen onlangs vooral failliet gegaan omdat het te snel is gegroeid. Hierdoor bleek achteraf dat de prijs die zij in rekening bracht bij de opdrachtgevers (vooral buiten Noord-Brabant) te laag was. Toen ook diverse opdrachtgevers te laat bleken te betalen kwam zij in liquiditeitsnood.