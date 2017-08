Indrukwekkende herdenking ter nagedachtenis van Paul Smits

DEN BOSCH - In de Verkadefabriek heeft zaterdagmiddag een herdenkingsbijeenkomst plaatsgevonden ter nagedachtenis van Paul Smits. De duizendpoot met een enorme staat van dienst voor het Bossche culturele leven overleed afgelopen dinsdag op 67-jarige leeftijd. Hij was al lange tijd ziek.

In de Clubzaal die volledig uitpuilde, heette Ad van der Laan iedereen welkom. Er waren achtereenvolgens toespraken van Wim Voets, Jan van der Putten, Theo Nelissen en Wim Claessen; allen deelden ze hun bijzondere herinneringen aan 'de wandelende muziekencyclopedie', zoals Smits wel eens genoemd werd.

,,Paul was bescheiden, eigenwijs, vasthoudend, perfectionistisch", concludeerde Van der Putten, directeur van de Verkadefabriek. "Paul heeft zoveel ondernomen tijdens zijn leven, dat hij bij wijze van spreken de dubbele leeftijd van 134 heeft bereikt", aldus Nelissen. De indrukwekkendste en tegelijkertijd de meest persoonlijke toespraak was van dochter Claudia. Verder was er een gezamenlijk muzikaal optreden van Smits' partner Sonja met Noël Josemans.

Ook Mike Roelofs(toetsen en zang) en Sjoerd van Bommel(percussie en zang) traden op. Op 20 maart 2018 treedt het duo opnieuw op in de Clubzaal. Maar dan in het kader van The Blue Rooms Sessions, een van Smits' geesteskinderen.

Organisator in hart en nieren

De bijdragen van Paul Smits aan het Bossche culturele leven logen er niet om. Hij was een organisator in hart en nieren. In de jaren '80 bracht hij de succesvolle Vliegerfeesten in Halder tot stand en stond hij mede aan de wieg van theaterfestival Boulevard. Diverse vermaarde artiesten en gezelschappen haalde hij naar Den Bosch.

In diezelfde periode was hij ook de drijvende kracht achter Popwerk, een popfestival met allure dat zich ieder jaar voltrok op de Markt. Tevens droeg hij zorg voor verschillende edities van het Noord-Zuid Bevrijdingsfestival. In 1986 werd hij directeur van W2 Poppodium. Zijn motto 'groot zijn in het klein blijven' wierp in de loop der tijd zijn vruchten af, vooral ook omdat hij 'groot' dacht. In de Brabanthallen was hij producent van meerdere grote concerten, zoals van Prince, Metallica en Iron Maiden.

Eind 2006 kreeg hij onverwacht zijn ontslag bij W2 Poppodium, wat hij als een groot onrecht ervoer. Smits zette echter niet bij de pakken neer en vertrok naar Heerlen, waar hij bij cultuurhuis Het Patronaat een soortgelijke functie bekleedde. Toch hield Den Bosch hem niet los. Hij keerde terug naar de stad die hij zo lief had. In 2012 gaf hij wederom op nadrukkelijke wijze blijk van zijn organisatietalent. Uitgerekend in de Verkadefabriek programmeerde hij om de twee weken op de dinsdagavond een aflevering van The Blue Room Sessions, een internationaal singer-songwriter concept dat snel uitgroeide tot een hit.