Insectenkweker Protix bouwt fabriek in Den Bosch

DEN BOSCH/DONGEN - Insectenkweker Protix gaat een fabriek bouwen op bedrijventerrein De Poeldonk in Den Bosch, waar vroeger De Kruithoorn gevestigd was. In de fabriek, die half volgend jaar operationeel moet zijn, komen zo'n 80 mensen te werken.

Volledig scherm De artist impression van de nieuwe fabriek zoals Protix die wil bouwen in Den Bosch. © nvt

Het in 2009 opgerichte bdrijf Protix wil in de fabriek larven gaan kweken op geproduceerd maar niet gegeten voedsel. De larven van de tropische soldaatvlieg worden in de fabriek verwerkt tot eiwitpoeder of insectenolie. De eiwitten worden toegepast in diervoeding en in visvoer en uitgevoerd naar twaalf landen wereldwijd.

De Bossche fabriek wordt in zijn soort de grootste in de wereld. Nergens vindt op deze schaal larvenkweek plaats. Dongen is de oorspronkelijk vestigingsplaats van het bedrijf. Daar beschikt het bedrijf over een kleinere uitvoering van de nieuwe Bossche fabriek. Jaralijks wwordt daar 1600 tot larven geproduceerd. In Den Bosch moet dat 32.000 ton gaan worden. Het bedrijf in Dongen blijft op dezelfde voet produceren.