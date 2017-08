Internationale postzegelbeurs in Den Bosch: 'Dit zijn geen beginnelingen'

Opvallende verschijning

Marc van Lierop is een opvallende verschijning tussen de postzegelverzamelaars. Hij is met zijn 41 jaar namelijk tientallen jaren jonger dan de gemiddelde bezoeker in de Bossche Maaspoorthal. "Ik weet het. Ik zei vanmorgen al: ik ga de gemiddelde leeftijd eens mooi omlaag brengen." Marc komt uit Weert en stond vanmorgen om tien uur al voor de deur. Hij is nu zo'n vijf uur binnen maar heeft nog lang niet alles gezien.

"Het is leuk om af en toe naar een beurs te gaan, is toch wat anders dan zoeken op internet." Hij heeft net zes zegels uit Tsjechië gekocht. "Ze gaan over een klein stadje dat ook in handen is geweest van Polen. Op deze zegels staat afgebeeld dat de Tsjechië scholen daar weer open mogen. Dat is het mooie van deze internationale beurs, je hebt heel gevarieerde handel."



Meer over de postzegelbeurs in het Brabants Dagblad van zaterdag 26 augustus, editie Den Bosch.