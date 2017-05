Ja ja, zij worden genoemd als opvolger van burgemeester Rombouts in Den Bosch

Als er al één naam genoemd wordt als opvolger voor Rombouts is het die van Roderick van der Mortel. Al een jaartje of tien. Ga maar na: in het hartje van de stad geboren, telg van een bekende horecafamilie aan de Parade, fervent Oeteldonker en oud-wethouder in Den Bosch. Tien jaar burgemeester in Vught en een deeltijd leven met Den Bosch. De 45-jarige Van de Mortel (VVD) is zo ongeveer net zo veel te vinden in zijn geboorteplaats als in de buurgemeente. Burgemeester van zijn Den Bosch zou voor hem de vervulling een jongensdroom zijn.

Diplomatiek en ijdel, zo is Van de Mortel te omschrijven. Dat is ook in zijn slimmigheden terug te vinden.

U wordt genoemd, al vele jaren.

,,Dat vind ik eervol. En al jaren, ach ik heb er nooit last van gehad en heb mij er nooit door laten leiden. Ik ben bezig met een opdracht in Vught.''

Van de Mortel is niet de enige kandidaat met (enige) verwantschap met Den Bosch die genoemd wordt. De naam van Paul Rüpp (CDA) gaat. Oud-wethouder in Uden, voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool en kamerheer van koning Willem-Alexander. En waarom zou Onno Hoes (VVD) na zijn privéfrivoliteiten in Maastricht geen tweede kans kunnen krijgen? Peter Rehwinkel mag na zijn bokkensprongen in Groningen ook weer aan de slag als waarnemer in Zaltbommel.

Han Polman wordt genoemd als een van dé kandidaten van D66. De huidige commissaris van de Koning in Zeeland stond tweeënhalf jaar geleden aan de basis van de huidige coalitie in Den Bosch en is lid van de Raad van Toezicht van de HAS.

Madeleine van Toorenburg (CDA) is een van de weinige Kamerleden die dagelijks op en neer pendelt tussen woonplaats (Rosmalen) en werkstek (Den Haag). En hoewel de voormalig locatiemanager van jeugdinrichting De Leij in Vught in het Haagse circuit ook genoemd wordt als bewindsvrouw (justitie) in een nieuw kabinet, brandt de naam van Van Toorenburg op vele Bossche lippen.