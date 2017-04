Jaar de cel in na winkeldiefstal en bedreiging op station Den Bosch

Frisse kinderblik moet Bossche politiek vooruit helpen

12 april DEN BOSCH - Bij Eric Logister, wethouder van onderwijs in Den Bosch, ging vorige week een lampje branden toen hij met het Bossche kinderparlement in gesprek was gegaan. De kinderen hadden hem duidelijk gemaakt dat de site waar mensen in armoede voor hulp terecht kunnen niet duidelijk was. Dat kon een stuk toegankelijker, vonden zij. ,,Door onze tips gaat de gemeente de website nu aanpassen", zegt de 12-jarige Mohez Wasseli, scholier van De Kruisboelijn en voorzitter van het Bossche kinderparlement.