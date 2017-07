Jack Mikkers, wie? Bekend Den Bosch reageert op voordracht Mikkers

Hulpbisschop Rob Mutsaerts kende 'm al. Hij is een van de weinigen. Beiden groeiden op in Heeze, zaten zelfs een poosje bij dezelfde kookclub.

Vrouw

Dat hoopt Joke van der Beek, oud-wethouder in Den Bosch, dan maar. ,,Ik hoorde het nieuws, zag zijn foto en ik dacht: hoe is het mógelijk!” Van der Beek had zo gehoopt op een vrouw. Op een jong type, iemand die vernieuwing uitstraalt, bravoure!”

Viktorien van Hulst, directeur van de Boulevard, is er wél blij mee. Ze deed gisteren al een uitnodiging voor de opening van haar theaterfestival de deur uit. ,,Ik hoop dat-ie komt op 3 augustus, ik kijk ernaar uit hem te ontmoeten. Ben in ieder geval héél blij dat hij iets cultureels heeft gestudeerd, dat we een burgemeester krijgen die zich interesseert in de mooie musea, evenementen en de prachtige historie die we in Den Bosch hebben.”