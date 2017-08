​Jan Hamming: 'Ik was bestemd voor Zaanstad'

Tussen Tanzania en Tilburg

4 augustus DEN BOSCH - Na afloop van haar optreden in Bij Katrien in Den Bosch stapt er een man op Nienke Nasserian Nillesen af. ,,Ik was erg ontroerd door wat je vertelde over je vader toen die voor het eerst klassieke muziek hoorde en niet begreep hoe het hem zo kon raken." Hij raakt opnieuw geëmotioneerd. ,,Sorry, dit moest ik je even vertellen." De jonge Tilburgse mezzo-sopraan is er even stil van.,,Dat is wat je als theatermaker wil. Mensen raken."