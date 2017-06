Jazz in Duketown is druk en veilig

De organisatie en de overheidsinstanties hebben geen extra veiligheidsmaatregelen getroffen na de aanslag in Londen van zaterdagavond, zo zegt voorzitter Gaby Westelaken van Jazz in Duketown desgevraagd. ,,Na de aanslag in Manchester van enkele weken terug hebben we intensief overleg gehad met de gemeente en de politie. En we hebben álle veiligheidsmaatregelen getroffen die we konden nemen", aldus Westelaken. ,,Den Bosch is een nul-risicogebied in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland", doelt de voorzitter op een analyse van nationale terroristische dreiging.

Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, zei deze zondag dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor een aanslag in Nederland. ,,Iedereen die naar een van de vele drukke evenementen wil, kan dat gewoon doen", stelde Schoof.

In Den Bosch zit de gang naar de stad er deze zondag goed in. Ook zaterdagavond was het erg druk in het centrum. ,,Bij Al Di Meola stonden wel 5.000 mensen op de Markt. Zó druk is het in geen jaren meer geweest tijdens Jazz in Duketown op de Markt", zegt voorzitter Gaby Westelaken.

Zondagmiddag was het op meerdere plekken erg druk, zoals in de Korte Putstraat, op de Parade en op het plein aan de Kerkstraat.