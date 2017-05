JBZ in Den Bosch biedt nieuwe behandeling voor spataderen

Bij de nieuwe methode, de ClariVein-behandeling, wordt – in tegenstelling tot reguliere spataderbehandelingen zoals laser (EVLT) en radiofrequente ablatie (RFA) – geen gebruik gemaakt van hitte. ,,Om die reden is de nieuwe behandeling een stuk minder ingrijpend voor de patiënt”, zegt Doeke Boersma, chirurg in opleiding in het JBZ. Hij promoveerde op het onderwerp. Boersma toonde in zijn proefschrift wetenschappelijk aan dat ‘mechanochemische ablatie’, zoals de nieuwe methode voluit heet, veilig en effectief is.