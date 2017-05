Je krijgt een windturbine naast de deur en je hebt niets te zeggen

Armin van Buuren oefent jubileumshow voor kinderen in Brabanthallen

5 mei DEN BOSCH - Oordopjes in de oren, ongeremd dansen en vooral veel filmen voor vriendjes thuis. Het publiek van Armin van Buuren ziet er deze vrijdag- en zaterdagavond iets anders uit dan normaal. De dj oefent in de Bossche Brabanthallen zijn jubileumshow The Best of Armin Only, volgende week in de Amsterdam ArenA, voor de verandering voor kinderen.