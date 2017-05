Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch bouwt en groeit verder

,,Nee het is geen banenmarkt”, legt Sascha Bloemhoff (director partnership en entrepeneurship ) uit. Elke data-afgestudeerde kan wel kiezen uit twintig banen. Die vindt gegarandeerd een baan. Op deze dag kunnen data-studenten zien wat mogelijk is in dit vak en zich laten inspireren. Er valt genoeg te kiezen. Wordt het zorg of de financiële sector, mode of techniek? De mogelijkheden zijn onbegrensd.”

Directeur onderzoek Arjan van den Born geeft een voorbeeld van de toepassing van datawetenschap. ,,We kunnen er neushoorns mee redden. In het wildpark Weltevreden in Zuid-Afrika krijgen de dieren een sensor, die hun gedrag vastlegt en analyseert. Zij zullen zich anders gedragen als er stropers in de buurt komen. De sensor registreert dat en waarschuwt de bewaking van het park die dan meteen in actie kan komen. In Zuid-Afrika leeft 90 procent van alle neushoorns. Per jaar doden stropers er 1200. Dat is meer dan het aantal geboorten. De sensors kunnen de soort voor uitsterven behoeden."