John de Bever heeft Oranje Leeuwinnen gekust: 'Door de zenuwen vergat ik de nieuwe tekst'

Stichting wil verbod festival bij Oosterplas in Den Bosch

14:12 DEN BOSCH - De Stichting Boom en Bosch maakt bezwaar tegen het Losjes Festival dat op 12 augustus vanaf 13.00 tot 00.00 uur is gepland bij de Bossche Oosterplas. ,,Het wordt ons door de strot gedrukt'', schrijft voorzitter Helmus Boons in een brief aan het college van B en W. Volgens hem is het festival in strijd met het gemeentelijke evenementenbeleid.