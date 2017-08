John de Bever maakt 'oranje' versie van hit voor Nederlandse voetbalvrouwen

AgriFood Capital wil kritiek pareren

17:00 DEN BOSCH - AgriFood Capital, het samenwerkingsverband dat de agrifood-sector in Noordoost-Brabant moet stimuleren, neemt de kritiek op haar organisatie serieus en stelt alles in het werk om die afdoende te pareren. ,,Er is voor ons werk aan winkel als er kritiek op ons functioneren is", aldus algemeen directeur Roel Schutten van AgriFood Capital in Den Bosch.