Jongen bedreigt agenten met ijzeren stang in Den Bosch en wordt aangehouden

Tot op het bot verdeeld over nieuwe lokale omroep Den Bosch

19 april DEN BOSCH – De politiek in Den Bosch was al verre van eensgezind over de subsidie aan de nog te beginnen nieuwe lokale omroep DTV Den Bosch, maar de Bossche Volkspartij zorgde nog eens voor totale verwarring. Volgens de BVP gaat het de opvolger van Boschtion niet om ‘passie maar om munten’.