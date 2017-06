Jongetje (2) sluit zichzelf op in snikhete auto in Den Bosch, moeder slaat alarm

DEN BOSCH – Een jonge moeder heeft maandag angstige momenten meegemaakt op een parkeerplaats in Den Bosch. Terwijl ze buiten stond te wachten, sloot haar 2-jarig zoontje zichzelf per ongeluk op in haar auto. De politie moest vanwege de hitte snel ingrijpen om erger te voorkomen.

Het kindje had de auto volledig afgesloten, meldt de politie.

Raam ingeslagen

Toegesnelde agenten bedachten zich geen moment en sloegen een raam van de auto in. Dat was nodig, omdat de temperaturen in een afgesloten auto vele malen hoger zijn dan de temperatuur buiten.

Wachten op een reservesleutel was voor de politie dus geen optie. De peuter werd snel bevrijd en bleef ongedeerd, hij kreeg een traumabeertje van de agenten om het incident een plekje te geven.

Dodelijke temperaturen

Snel ingrijpen bij een kind of een dier die in een snikhete auto opgesloten zit, is vaak van levensbelang. Een buitentemperatuur van bijvoorbeeld 24 graden is in een afgesloten auto al 34 graden na tien minuten, na een half uur loopt de temperatuur zelfs op tot 43 graden.