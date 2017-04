Keihard oordeel politiek Den Bosch over stichting Puthuis

Liever kleine klassen, maar ja...

3 april BERLICUM - Het was vorig schooljaar kiezen uit twee kwaden. Als de twee groepen vier van elk dik dertig leerlingen werden gesplitst in drie groepen van iets meer dan twintig leerlingen per klas, betekende dat óók dat de groepen zeven juist groter zouden worden. Want het is niet zo dat ze geld over hebben op basisschool Theresia in Berlicum. Dus nee, directeur Ton van Malsen stond niet te juichen. “Maar we hebben die keuze dus wel gemaakt. De dynamiek in die groepen vier was gewoon niet prettig, het was te druk, te onrustig. We móesten iets doen. En ja, daardoor zitten ze in inmiddels groep 8 nu met méér kinderen in de klas."