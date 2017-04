Kilo xtc, handgranaat en 'laffe mishandeling': Satudarah-lid (21) uit Den Bosch 3 jaar de cel in

Einde discussie: Warenmarkt in Den Bosch krijgt vanaf juli nieuwe opzet

16:40 DEN BOSCH - Na jarenlange discussie is het is de bedoeling dat de warenmarkt op de Bossche Markt over enkele maanden voortaan elke woensdag een nieuwe indeling krijgt. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt de nieuwe opzet 'momenteel in overleg met de betrokken kooplieden voorbereid'. ,,Alle inspanning is er op gericht om de nieuwe indeling vanaf 5 juli van start te laten gaan'', aldus de woordvoerder.