Kind uit instelling Kompaan en De Bocht in Goirle niet ontvoerd maar weggelopen, vader blijkt onschuldig

GOIRLE – Een 43-jarige man uit Den Bosch die zondagavond zijn eigen kind zou hebben ontvoerd, blijkt onschuldig. In eerste instantie meldde de politie dat de vader zijn 12-jarige zoon had meegenomen bij de instelling waar hij verbleef, maar uit camerabeelden blijkt dat de jongen zelf is weggelopen.