Kinderarmoede in Brabant, een box vol aanmaningen en ellende: alles gaat op één hoop

DEN BOSCH - Het enige wat Lars wil is zijn leven lekker leven met zijn vriendin en de kleine. Maar de schulden stapelden zich op, net als de ongeopende post. Gelukkig is daar Marjan van Humanitas.

Zo’n Curverbox vol ongeopende brieven en aanmaningen trof Marjan van der Kooij aan toen ze voor de eerste keer bij Lars (33) en zijn vriendin op bezoek kwam in hun huisje in Den Bosch. Zo gaat het bijna altijd, vertelt de budgetcoach van Humanitas. Gelukkig schrikt Marjan niet zo snel.

De eerste weken dat ze bij een gezin komt is het zaak stapels te maken. Alle post van de belastingdienst gaat bij elkaar, alles wat te maken heeft met de huur op één hoop, een stapeltje van de energieleverancier, van de zorgverzekering. In kaart brengen of er ‘dreigende situaties’ zijn. En opruimen, opruimen, opruimen. „Alles in mappen stoppen. En alle eerdere brieven: weg ermee. Het scheelt vaak al een boel als mensen niet meer die twintig kilo papier in hun hoofd mee hoeven te sjouwen.”

Schuld

Drie jaar ‘en een bietje’ zijn Lars en zijn vriendin nu samen. Zij heeft al een zoon uit een vorige relatie, liefst zou ze samen met Lars voor nieuw babygeluk gaan als ze klaar is met haar studie, maar dat lijkt het stel niet verstandig nu ze een schuld hebben van meer dan 10.000 euro. Want een kind erbij kost nóg meer geld. „Ik krijg nu vaak kleding voor mijn zoontje, al wordt dat steeds lastiger, want 8, hè? Die vallen alles kapot.”

Ze proberen hem zo weinig mogelijk te laten merken dat het thuis lastig is qua geld. Een kinderfeestje? Een cadeau zal er komen, want no way dat die kleine de dupe wordt van de situatie. En pas was het jaarlijkse schoolreisje. „De ouderbijdrage van school hadden we nog niet betaald, maar dat hebben we toen toch maar snel gedaan, anders mocht de kleine niet mee. Ja, dat betekende dat een andere rekening bleef liggen.”

Onbetaalbaar

Juist voor die kleine willen ze nu leren met geld om te gaan. „Zodat we ook eens met hem op vakantie kunnen, gewoon een dagje naar dierentuin. Kunnen we nu niet betalen. Een paar weken geleden mochten we gratis een dagje mee met Humanitas. Met de bus, alles was geregeld. Hij vond het zó leuk, onbetaalbaar was dat.” Maar voor hunzelf dus létterlijk onbetaalbaar. Marjan komt dus als geroepen.

Qua post is het overzicht van Lars nu compleet. Althans, dat hoopt hij. Dus is het tijd voor een volgende stap. Afgelopen week kreeg Lars een kasboek van Marjan. In de hoop dat hij inzicht krijgt in zijn, pardon hún, in- en uitgaven. En dus noteert Lars nu alles wat hij betaalt, dus óók die banaan die hij elke dag op weg naar school met ‘die kleine’ koopt.

Of hem na die eerste week ‘kasboeken’ wat is opgevallen, wil Marjan weten. Dat kan Lars wel zeggen, ja. Die ruim 7 euro per dag voor een pakje sigaretten, daar is hij wel van geschrokken. „Tikt toch behoorlijk aan.” En het tweede is dat er wat gaten in dat kasboek zitten omdat zijn vriendin van háár rekening ook weleens boodschappen doet. „En daar heb ik geen zicht op.” Da’s dus niet handig, zegt Marjan meteen. „Misschien is het een idee om één rekening te openen en vanuit dáár alles uit te geven.”

'Kleine dingetjes'

Lars heeft altijd gewerkt, daar ligt het niet aan. Maar hij was – hoe zal hij het eens zeggen – niet altijd vlot met betalen. Alles op het laatste moment, wachten tot er een herinnering kwam. Achterstanden waren er altijd wel, maar dat waren ‘kleine dingetjes’. Echt mis ging het toen hij veranderde van baan, een paar rekeningen écht bleven liggen en de bank zo’n tweeënhalf jaar geleden beslag legde op zijn rekening. Daardoor werd een aantal automatische incasso’s niet meer afgeschreven en stapelden de schulden zich in rap tempo op. Deurwaarders kwamen langs, er werd zelfs beslag op de inboedel gelegd. Lars kon gelukkig een regeling treffen, maar de stress hakte erin. Een brief? Paniek! Zij: „Lars heeft eens een brief van de woningcorporatie een maand niet open durven te maken. Toen bleek dat er alleen in stond dat ze hier gingen renoveren.”

In die periode belde Paul van het wijkplein aan. „We stonden blijkbaar op een lijst van de gemeente van wanbetalers. Ik barstte meteen in tranen uit. Paul is een paar keer geweest, om te praten. We kregen het aanbod dat iemand van Humanitas ons zou komen helpen.”

En daar was dus Marjan.

Lars heeft geen idee wat er precies binnenkomt, omdat hij elke week andere uren maakt. Gemiddeld een uurtje of twintig per week, zijn vriendin werkt daarnaast een paar dagen in een winkel. Of daar niet een baantje bij moet? Wellicht. Want hoe het nu gaat, is niet ideaal. „We vullen het ene gat met het ander.” Zo leent zij maximaal bij, dat bedrag komt boven op haar studiefinanciering – ze studeert namelijk ook nog. Het geld gaat vervolgens naar de rekening die op dat moment het meest urgent is.

Huiswerk

Marjan wil zo snel mogelijk overzicht hebben: wat komt er elke maand binnen? Wat zijn de vaste lasten? „Lars krijgt huiswerk van me, ik wil dat hij een jaaroverzicht maakt. Dan kunnen we vanuit daar gaan kijken waarop we kunnen bezuinigen. En of het überhaupt te doen is. Kijk, als we elke maand bij wijze van 1.000 euro tekortkomen ...”

Al is Marjan er pas een paar weken, Lars is al wat rustiger. „Het idee dat er iemand is die een oogje in het zeil houdt ... Ze appt ook regelmatig hoe het gaat en of het lukt met bijvoorbeeld dat kasboek. Dat is fijn.”

Wat ze hopen? Dat ze snel uit de schulden komen, een potje kunnen opbouwen voor die kleine. Lars: „Eigenlijk gewoon huisje-boompje-beestje zonder al te veel zorgen.”

Steuntje in de rug en op eigen kracht verder

Humanitas is er voor mensen die met enige hulp op eigen kracht iets willen bereiken. In de regio Den Bosch bieden ruim 250 getrainde vrijwilligers jaarlijks steun aan meer dan duizend mensen.

Een van de thema’s waarbinnen Humanitas werkt, is thuisadministratie, bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het op orde brengen en houden van hun ­financiële administratie. Die hulp kan variëren van het inzichtelijk krijgen van de inkomsten en uitgaven tot het voorbereiden van een schuldhulpverleningstraject.

Ongeveer één keer in de week komen de vrijwilligers van Humanitas bij iemand thuis. Hij of zij neemt de administratie niet over, maar helpt, zodat iemand in de toekomst zelf de regie weer in handen kan nemen.