Kinderombudsvrouw proeft onmacht van Q-koortspubers

Horecanieuws: Half gezond, half lekker bij nieuwe afhaal Fifty Fifty in Snellestraat

14:44 Do 20 apr. Smoothies en fruit of toch het worstenbroodje? Met voor de helft healthy gerechten en voor de helft guilty pleasures gaat begin mei in de Snellestraat Fifty Fifty open, een afhaalrestaurant en het kleine broertje van restaurant Nom Nom.