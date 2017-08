Kinderwagen rolt in water Den Bosch, baby van paar maanden naar ziekenhuis

1700 nieuwe fiet­sen­stal­lin­gen nodig op en om station Den Bosch voor 2030

31 juli Ma 31 jul. In totaal moeten er in het Bossche stationsgebied voor 2030 1.700 extra plaatsen komen voor fietsers, vooral in het Paleiskwartier aan de westkant van het station. Daarnaast is ook de populaire ov-fiets te vaak op. Dat staat te lezen in de koersnota van de gemeente Den Bosch.