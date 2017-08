Kippenvel! Honderden brieven voor terminaal zieke Martin uit Den Bosch: 'Hij kan nu vredig sterven'

DEN BOSCH – Op een van zijn laatste dagen is de terminaal zieke Martin Doll (74) uit Den Bosch overladen met bloemen, kaarten en telefoontjes. Zijn vrouw Erika, die de actie op touw zette, kan het amper geloven. Tegen alle verwachtingen in groeide hun laatste trouwdag uit tot de mooiste dag uit hun leven.

,,Wildvreemden stonden hier huilend voor de deur. Het lijkt wel alsof heel Nederland vandaag met ons meeleeft”, vertelt Erika huilend van blijdschap.

Emotionele oproep

Om Martin een onvergetelijke dag te bezorgen, plaatste Erika deze week een emotionele oproep op Facebook: verras mijn man met zo veel mogelijk kaartjes. Vrienden, maar vooral volstrekt onbekenden gaven massaal gehoor aan haar oproep. Honderden kaartjes en tientallen bloemstukken werden vandaag bij het echtpaar thuis bezorgd. En dat op hun 29e trouwdag.

,,Zoveel liefde, ik kan er met mijn verstand niet bij”, snikt Erika. ,,Het is gewoon niet normaal. Vanuit alle hoeken van Nederland hebben we kaarten binnengekregen. Zojuist stond er een koerier voor de deur, die kwam bloemen vanuit Zaandam. Zaandam! Dat is toch ongelofelijk? Het verhaal van Martin is het hele land overgegaan.”

Uitgezaaide darmkanker

Martin heeft uitgezaaide darmkanker en heeft niet lang meer te leven. Vandaag was een hele slechte dag, zegt Erika. ,,Het lijkt wel alsof hij speciaal tot vandaag heeft gewacht. De huisarts is vandaag langs geweest en heeft hem zware morfine gegeven. Ik geef Martin geen week meer, hij is op.”