Klein wonder: Bart kan na smak van acht meter tóch naar de Coolsingel

DEN BOSCH - Het hele seizoen was Bart van Eerd (29) in De Kuip te vinden. Hij leefde zó naar het kampioenschap van Feyenoord toe. Maar een val van acht meter hoogte gooide anderhalve week geleden het leven van de Bosschenaar overhoop. Dat hij maandag toch op de Coolsingel te vinden is, mag gerust een wonder heten.

De dakdekker brak zijn heup, bekken, stuitje, schaambeen en pols. Zijn oogkas is op twee plaatsen gebroken en zijn ribben zijn gekneusd. Tien hechtingen in zijn gezicht maken het beeld nog erger. En dan komt Van Eerd er nog goed van af. ,,Ik mag best van geluk spreken.''

Na het ongeluk van woensdag 3 mei was hij twee dagen van de wereld. Toen hij vrijdag bij kennis kwam, was één van de eerste dingen waar hij aan dacht het kampioenschap. ,,Ik had kaarten, een hotel. Alles was geregeld'', zegt de pechvogel over de kampioenswedstrijd tegen Excelsior. Uiteraard ging het feest niet door. Hij moest de wedstrijd gedwongen achter een ziekenhuistelevisie bekijken.

Dirk Kuyt

Het nieuws van zijn val is ook binnen de Feyenoord-selectie doorgedrongen. Niemand minder dan Dirk Kuyt zelf stak hem afgelopen week al een hart onder de riem. ,,Ik heb gehoord wat er met je gebeurd is. Echt kloten allemaal. Maar het belangrijkste is dat je weer volledig herstelt van alles. Dus heel veel sterkte daarmee.'' Namens alle spelers biedt hij hem nog een cadeautje aan.

Facetime

Ook de wedstrijd tegen Heracles moest Bart in het Jeroen Bosch Ziekenhuis bekijken. Naar het stadion gaan was geen optie. ,,Ik sta altijd in een vak. En het is er één gekkenhuis.'' Als troost kwamen er een paar vrienden naar het ziekenhuis. ,,Mijn Feyenoord-vrienden stonden gewoon in het stadion. Dat neem ik ze niet kwalijk. Die wedstrijd had ik zelf ook voor geen goud willen missen. We hebben de helft van de tijd gefacetimed. Zo krijg je toch het gevoel uit het stadion mee. Dat is niet te beschrijven. Zo mooi.''

Wat het feest nog mooier maakt, is dat de moeder van een vriendin vrijdag al regelde dat Van Eerd wel naar de huldiging zou kunnen. De stichting Ambulancewens brengt hem naar de Coolsingel, waar een speciaal vak is ingericht voor gehandicapten. Dansen en springen zit er niet in - hij moet op de brancard blijven liggen - maar dat maakt weinig uit. ,,Ik ben superblij dat ik dit kan meemaken'', zegt Van Eerd liggend in de ambulance. Hij heeft een Feyenoord-shirt aan, zijn vriendin een heel pak. Hij is er klaar voor.

Missen

Ze krijgen beveiliging en een mooi plekje op de Coolsingel. ,,Dit wordt echt een topdag. In 1999 mocht ik er niet bij zijn van mijn ouders. En nu kan het alsnog. Dit had ik voor geen goud kunnen missen.''