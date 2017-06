'Kleine kinderen kunnen nóóit een seksuele dader zijn'

Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in grensoverschrijdend gedrag? Het is de vraag die speelt nu deze week bekend werd dat op de Bossche basisschool De Springplank leerlingen uit groep 3 en 4 zich mogelijk al maanden bezighouden met 'seksspelletjes'.

,,Je ziet vaak een overtrokken reactie van ouders, leraren en scholen. Het gaat in de meeste gevallen om onderzoekend gedrag van kinderen", zegt Lou Repetur, onderzoeker naar seksueel geweld bij kennisinstituut Movisie.

Kan gedrag dat volwassenen schokkend noemen, normaal zijn voor kinderen?

,,Jazeker. Volwassenen kijken als volwassenen naar seks. De seksspelletjes die kinderen spelen, hebben niks te maken met volwassen seksualiteit. Zij proberen dingen uit. Kinderen tot ongeveer zes jaar hebben geen idee van de seksuele lading. Ik moest als kind ontdekken dat ik eerst verliefd moest zijn om zoenen lekker te vinden. Soms ga je een grens over om die te ontdekken."

Waar ligt de grens?

,,Het is overschrijdend gedrag wanneer sprake is van ongelijkwaardigheid, dwang of gebrek aan toestemming. Als een kind tegen een leeftijdsgenoot zegt dat hij zijn broek omlaag moet doen, kan je het kind corrigeren door te zeggen dat het niet oké is om dat te doen en uit te leggen waarom niet. Als het kind zegt dat hij de ander anders in zijn buik slaat, wordt het een ander verhaal. Hoe heftiger het dwangmiddel hoe ernstiger.

,,Als kinderen vrijwillig aan elkaar zitten, is er niet zoveel aan de hand. Kleine kinderen gaan vaak samen in bad. Zij zitten weleens aan elkaars plasser. Ouders kunnen uitleggen dat elk jongetje er een heeft. Als de een aangeeft dat hij het niet wil, vertel je de ander dat hij het niet meer mag doen. Dat valt onder opvoeding. Het is anders wanneer een kind van vijftien tegen de wil in aan iemands geslachtsdeel zit. Kinderen van die leeftijd moeten al weten waar lichamelijke grenzen liggen."

Hoe kunnen professionele opvoeders die met kinderen werken seksueel grensoverschrijdend gedrag herkennen?

,,Het vlaggensysteem is een manier om seksueel gedrag te signaleren, beoordelen, bespreken en om te leren hoe ermee om te gaan. Het seksueel gedrag van kinderen wordt beoordeeld in vier categorieën: Groen (aanvaardbaar seksueel gedrag), geel (licht seksueel grensoverschrijdend gedrag), rood (ernstig grensoverschrijdend gedrag) en zwart (zwaar grensoverschrijdend gedrag). Hierbij baseren wij ons niet op de normen die wij hebben als individu, maar op dat wat we weten uit bewezen kennis. Het blijft altijd maatwerk, sommige kinderen zijn verder dan anderen in hun ontwikkeling."

Kun je een kind, in welke categorie dan ook, als dader zien?