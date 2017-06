Komt de drijvende boerderij ook naar Den Bosch?

VIDEO: Het is gelukt! 50.000 champagneglazen gevuld, Luuk uit Vinkel verbreekt het wereldrecord

14 juni VINKEL - Het was even zweten en spannend of het überhaupt op tijd af zou komen. Maar het is Luuk Broos uit Vinkel gelukt. Hij stapelde 50.116 champagneglazen tot een metershoge piramide. En hij goot er ook nog eens vijf liter champagne in. Dat levert hem het wereldrecord op.