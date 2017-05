Koningstheateracademie Den Bosch start zoektocht: hoe ziet de nieuwe cabaretier er uit?

DEN BOSCH - Ze weten het even niet. Jonge cabaretiers als Maya van As (26) uit Den Bosch worstelen met de vraag: wat kun je na Facebook, Twitter en talkshow nog toevoegen? Het cabaret moet zich opnieuw uitvinden. De Koningstheateracademie gaat op onderzoek.

De Bossche academie is de eerste en enige HBO-opleiding die sinds zes jaar studenten in vier jaar tijd aflevert als bachelor of cabaret. De afgelopen jaren ziet directeur Anna Uitde Haag hoe de jongste lichting in het theater te vaak blijft steken in persoonlijke sores en privékwesties. ,,We leiden studenten vooral op tot kritische denkers. Ik merk dat de wereld om hen heen zo complex wordt, dat ze afhaken. Ze vragen zich af wat heb ik nog toe te voegen aan al die meningen die we per dag over ons heen krijgen.”

Engagement

Daarom start Uitde Haag samen met studenten, jonge cabaretiers en theaterwetenschapper Dick Zijp een grootschalig onderzoek naar de stand van het cabaret in Nederland. Een project met onderzoek, voorstellingen, publieksparticipatie en debat. ,,We willen weten hoe het zit met het engagement in het hedendaagse cabaret. Dat is een groot woord en betekent niet meteen dat het allemaal politiek moet zijn. Het gaat erom hoe je jezelf als cabaretier in de strijd gooit om iets te zeggen over de wereld om je heen. “

Met een onderwijs-innovatiesubsidie van de gemeente Den Bosch kan Uitde Haag dit jaar aan het eerste deel van de zoektocht beginnen. Die leidt onder meer naar Theaterfestival Boulevard waar een flink aantal voorstellingen te zien is rondom het thema: cabaret in een gepolariseerde maatschappij. De komende jaren volgen er uitwisselingsprojecten met opleidingen in Zuid-Afrika, België en Groot-Brittannië. Dat moet in 2020 uitmonden in een groot internationaal congres waarbij de wetenschappelijke en artistieke resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden.

Opnieuw uitvinden

Een van de deelnemende cabaretiers en oud-student van de academie is Patrick Nederkoorn. Hij staat in het theater met zijn tweede voorstelling Het komt nu wel heel dichtbij. Zijn advies aan aanstormende cabaretiers: ,,Met alle voorbeelden die je hebt, moet je het vak zelf opnieuw uitvinden. Zoeken waar je goed in bent, welke vorm bij je past, welk verhaal je wilt vertellen. Doe dat met lef en moed, misschien overmoed. En zeg niet: alles is al verteld. Dat kan zo zijn, maar nog nooit door jou."