Koude start Koningsdag in Den Bosch

Nertsenfokker Rios Mink in hoger beroep om openbaarheid boeterapport

26 april ROSMALEN - Nertsenfokkerij Rios Mink in Rosmalen gaat in hoger beroep bij de Raad van State tegen de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant over openbaarmaking van een boeterapport. Dit rapport werd opgesteld naar aanleiding van de undercoverbeelden die stichting Animal Rights in december 2015 bij de fokker heeft gemaakt. Hierop is te zien hoe nertsen op brute wijze in de gaskist worden gesmeten.