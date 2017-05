Kwakkelend Heijmans krijgt grote opdracht rond station Amsterdam Sloterdijk

Robbie Bax helpt Willemsen aan verjaarscadeau

7 mei CHERNIVTSI - De Bergeijkse bakkenist Robbie Bax hielp zijspancoureur Daniël Willemsen zondag op diens 42ste verjaardag aan het mooist denkbare cadeau: de GP-zege in Oekraïne. Een eerste en een derde plaats in de manches was toereikend voor dagwinst.