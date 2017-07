Lauren Verster uit Den Bosch zwanger van eerste kindje

Plan: Buslijn tussen Uden/Veghel, Den Bosch en Utrecht om verkeer A2 te ontlasten

17:36 DEN BOSCH - Een buslijn tussen Uden en Veghel - via Den Bosch - naar Utrecht is één van de mogelijkheden die wordt bekeken om de druk op de A2 te verminderen. De bus zou in de spits over de vluchtstrook langs de files mogen om zo een echte concurrent voor de auto te vormen.