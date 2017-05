Leo Zomer (92) op zoek naar scooterrijder die hem op zijn scootmobiel schepte

DEN BOSCH - De 92-jarige Leo Zomer werd twee weken geleden met zijn scootmobiel geschept door een scooter. Hoewel de klap hard was, leken de verwondingen mee te vallen. Althans, dat dacht hij. Nu blijkt dat hij letsel heeft overgehouden aan het ongeluk, wil de Bosschenaar alsnog in contact komen met de veroorzaker van het ongeluk.

Leo Zomer kan zich het ongeluk nog goed voor de geest halen. De 92-jarige Bosschenaar stak twee weken geleden met zijn scootmobiel de Graafseweg over richting de Van Grobbendocklaan toen hij werd geschept door een scooter, die vergat voorrang te verlenen. Hoewel de klap hard was, leken de verwondingen mee te vallen. ,,Een wondje op mijn hand. Verder had ik niets. Althans dat dacht ik", zegt Zomer vanuit zijn rolstoel in verpleeghuis Eemwijk.

Voordat hij het weet, ligt Zomer op het asfalt. Geschrokken omstanders tillen hem terug in zijn scootmobiel. Verdere hulp acht hij niet nodig. De ambulance wordt afgebeld en ook de naam en het telefoonnummer van de man op de scooter vraagt hij niet. Zomer: ,,Hij gaf me nog een hand en wilde weten of het wel ging. Ik had geen greintje pijn, wilde mijn weg vervolgen."

Bloeding en gebroken bekken

Maar eenmaal aangekomen bij zijn dochter Hanny Eerhart komt Zomer zijn scootmobiel niet uit, hij kan niet op zijn rechterbeen staan. Zijn dochter belt meteen een ambulance. In het ziekenhuis blijkt zijn bekken op vier plaatsen gebroken. Daarnaast heeft hij een inwendige bloeding in de buikspier. ,,Ik heb niets gevoeld omdat ik niet op mijn benen heb gestaan."

Zomer doet zijn verhaal vanuit zijn rolstoel in verpleeghuis Eemwijk. Sinds een week verblijft hij hier. Lopen is uit den boze. De breuken in zijn bekken moeten op een natuurlijke manier herstellen. Hij moet zeker nog een paar weken blijven, pas dan wordt meer duidelijk. ,,Kan ik straks weer lopen en kan ik terug naar mijn eigen woning?", vraagt hij zich hardop af.

Ziektekosten

Nu de gevolgen van het ongeval groter zijn dan gedacht, wil Zomer alsnog met de veroorzaker van het ongeluk in contact komen. Een week in het ziekenhuis en zijn verblijf in het verpleeghuis worden gedekt door zijn ziektekostenverzekering. ,,Maar straks komt er misschien een formulier met de vraag of het letsel komt door een ongeluk en of de tegenpartij bekend is", zegt zijn dochter. ,,Nu moet de ziektekostenverzekering van mijn vader alles betalen, terwijl het eigenlijk via de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij zou moeten lopen. Maar als er geen tegenpartij is, houdt het op."

Zomer praat ingetogen en rustig over het ongeluk. Een blauwe plek op zijn rechterslaap herinnert hem aan zijn val, het wondje op zijn hand is nagenoeg genezen. Boos is hij niet op de scooterrijder. Sterker nog, Zomer vond hem heel behulpzaam. ,,Nogmaals: ik heb zelf gezegd dat ik verder geen hulp nodig had.''

Bang om straks weer de weg op te gaan is hij niet. ,,Ik ga niet thuis zitten", zegt Zomer, die momenteel bezig is met zijn revalidatie. Hij hoopt zo snel mogelijk weer te kunnen lopen. Maar wie weet moet er straks het een en ander in zijn huis worden aangepast als blijkt dat hij niet meer zo mobiel is. Dat kost mogelijk geld. Zomer: ,,De kosten behoren bij de veroorzaker van het ongeval te liggen en niet bij mij of mijn verzekering."