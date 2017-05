Lid motorbende uit Den Bosch opgepakt voor zware mishandeling en woningoverval

DEN BOSCH/ VALKENSWAARD - Een 41-jarige man uit Den Bosch is maandagochtend opgepakt voor een zware mishandeling in december in de Karrenstraat in Den Bosch. Ook wordt hij verdacht van de in 2001 gepleegde woningoverval op rijwielhandelaar Louis Verwimp (82) en zijn vrouw uit Valkenswaard.

De man is lid van een motorbende volgens de politie. Hij zou in de Karrenstraat in Den Bosch een 21-jarige man uit Zaltbommel hebben geslagen en tegen het hoofd geschopt. Het slachtoffer liep hierbij ondermeer een gebroken enkel op.

Nieuwe informatie

Begin dit jaar heeft de recherche het onderzoek in de overval-zaak heropend nadat er nieuwe informatie was binnengekomen. In de uitzending van Opsporing Verzocht van 14 februari jongstleden werd opnieuw aandacht voor deze gewelddadige woningoverval gevraagd, waarbij een vuurwapen en een mes zijn gebruikt.

Pistool

Op die donderdagavond 15 maart 2001 is het echtpaar in hun woning overvallen door twee mannen die op een scooter het terrein opreden en probeerden via de achterdeur binnen te komen. Toen de man ging kijken bij de achterdeur, drongen de mannen de woning binnen. De man kreeg een klap met een pistool, ook zijn vrouw werd bedreigd. De overvallers eisten geld, dat namen ze in een envelop ook mee. Ze reden vervolgens weg op hun scooter richting de Zeelberg.

Verkeersongeval