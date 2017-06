LIVE: Vrouw (39) staat terecht voor dodelijke steekpartij in Bossche Wilgenstraat

Bossche maatregelen tegen tekort aan wijk­ver­pleeg­kun­di­gen

10:56 DEN BOSCH - Er zijn toenemende zorgen over het tekort aan wijkverpleegkundigen in de regio. De gemeenten Den Bosch en Oss overleggen over eigen maatregelen om zorg in zomer overeind te houden. Zo worden bedden in het JBZ achter de hand gehouden.