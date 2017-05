Lucas de Man schittert tijdens solovoorstelling

De verwachtingen waren gelijk al hoog gespannen doordat er allereerst mystieke beelden van een fraai en tegelijkertijd woest berglandschap op het witte doek verschenen. Der Wanderer, een uit 1816 stammende compositie van Franz Schubert, vormde toepasselijke achtergrondmuziek.

Met name het zinnetje Ich bin ein Fremdling überall bleek een soort opmaat voor de introductie van de hoofdpersoon: de dertigjarige Stijn die na twaalf jaar als ridder rondgetrokken te hebben in de wereld (kortstondig) terugkeert naar de boerderij waar hij is opgegroeid. Saillant detail: zijn dapper lievelingsvarkentje Ivo heeft hem de hele reis vergezeld. Eenmaal thuis wordt hij 'bijgepraat' door zijn tien jaar oudere broer Jan, die inmiddels de boerderij heeft overgenomen van zijn ouders.

Het belangrijkste onderwerp van gesprek betreffen de grootscheepse veranderingen die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden in de landbouw in het algemeen en op de boerderij in het bijzonder. Schaalvergroting, een vergaande automatisering en de nadruk op de productie van 'kiloknallers' zijn slechts voorbeelden.

,,Dit is geen aanklacht tegen de bio-industrie, eerder een weergave van de hedendaagse wereld die voortdurend aan verandering onderhevig is. Veel boeren hebben van nature passie voor hun vak, maar moeten wel met de stroom mee om te overleven. Het is een vicieuze cirkel waar betrokkenen niet of nauwelijks uitkunnen", lichtte De Man na afloop toe.

Helen van de Paverd, een van de bezoekers, was diep onder de indruk: ,,Toevallig heb ik de voorstelling een jaar of vier geleden ook al gezien. Dus ik wist in het begin al welke richting het op zou gaan. Zijn boodschap is glashelder. Het feit dat Lucas bijzonder overtuigend kan acteren, zorgt er sowieso voor dat je aandacht geen moment verslapt", aldus Van de Paverd.